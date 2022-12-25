İhlas Haber Ajansı

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Dicle Nehri'ne atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri’ne atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı.


Alınan bilgilere göre, Cizre'de Dicle Nehri üzerinde bulunan köprüden bir gencin atladığı ihbarı üzerine dünden beri çalışma yürütülüyordu. Şırnak AFAD koordinasyonunda çalışmalara destek veren Cizre itfaiyesi, 112 sağlık ekipleri, Diyarbakır AFAD ve Bitlis polis kurbağa adam ekiplerinden oluşan dalgıç ekipleri, bu sabah 09.35'te 19 yaşındaki Nimet K.'nin cansız bedenine ulaştı.

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