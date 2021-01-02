Diyanet-Sen'den Fikri Sağlar'a tepki

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, eski Devlet ve Kültür Bakanı CHP'li Fikri Sağlar'ın, bir televizyon programındaki “Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" sözlerine sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, CHP'li Fikri Sağlar'ın katıldığı bir canlı yayın televizyon programında 'Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var' ifadelerini ırkçı, ayrımcı, ötekileştirici ve faşist ifadeler olarak değerlendirerek “İnsanları kılık kıyafetinden dolayı, aşağılamaya, ötekileştirmeye, ayrımcılık yapmaya kimsenin hakkı yoktur. CHP'nin bu özgürlük ve inanç düşmanlığı kafa yapısını artık değiştirmesi gerekir. Bu millet ayrıştırıcı, bölücü bu zihin yapısına geçit vermeyecektir” dedi.

Çanga, yıllarca başörtülerin bu ülkede CHP'nin bu ayrımcı, ötekileştirici düşünce yapısından dolayı eğitim hakkından, kamuda çalışma hakkından ve bir çok haktan mahrum kaldığını hatırlatarak “Şükür artık başörtülü kardeşlerimiz eğitimlerini istedikleri gibi almakta, liyakatleri ölçüsünde bütün mesleklerde kendilerini göstermekte bu ülkeye hizmet etmektedirler. Maalesef CHP zihniyeti bu yanlış ve haksız uygulamalardan dolayı mağduriyet yaşayan kardeşlerimizden, bacılarımızdan özür dilemek yerine hala bu utanç verici uygulamaların devam etmesi gerektiği yönünde açıklama yapabiliyor. Başörtüsü yasağının kalkması için milyonlarca imza ile bu yasağın kalkmasının mimarı olan Memur-Sen ve Diyanet-Sen'in bir üyesi olarak bu zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyen bu zihniyete asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.