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Doçentlik unvanı alan öğretim üyesi Sökmen cübbesini giydi

Şırnak MYO Müdürü Ferhat Şirin Sökmen doçentlik cübbesini giydiŞırnak Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.

Şırnak MYO Müdürü Ferhat Şirin Sökmen doçentlik cübbesini giydi


Şırnak Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Şirin Sökmen, üniversite yönetim kurlu kararı ile doçentlik kadrosuna atandı. Doç. Dr. Ferhat Şirin Sökmen'in cübbesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan tarafından takdim edildi.


Şırnak Üniversitesi'nin gerek Şırnak'a ve gerekse de bölgeye önemli katkılarının olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Üniversitesi'nin özellikle son süreçte akademik kadrosunun güçlendiğini, Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Şirin Sökmen'in de doçent olmasından dolayı gurur duyduğunu, kendisini tebrik ederek başarılarının devamını dilediğini ifade etti.

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