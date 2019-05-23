Doğu ve Güneydoğu illerindeki algıyı kırdılar

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ‘kız çocuklarını okullara göndermiyorlar' sözüne en güzel yanıt Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden geldi. Okuma bayramı şenliklerinde babalar, kız çocuklarıyla beraber ilk defa dans ederek, kız öğrencilerine verilen değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencileri yıl sonu okuma şenlikleri kapsamında bir program düzenledi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, öğretmen, öğrenciler ve velileri katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu programda minik sunucular, katılımcıları bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti. Şiir, şarkı ve tiyatro gösterilerinin ardından kız öğrenciler ve babaları sahnedeki yerlerini aldı. Dans eşliğinde şarkı söyleyen babalar, kız çocuklarına verilen değeri bir kez daha ortaya koydu.

“Kızımın okuması için elimden geleni yapacağım”

Etkinlikte konuşan Kaymakam Pendik, Doğu ve Güneydoğu'da kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin artık bittiğini belirterek ilçede öğrencilerin yüzde 85'inin kız çocuklarından oluştuğunu söyledi. Eğitim ve öğretime önem verdiklerini söyleyen Kaymakam Pendik şöyle konuştu:

“Bugün Beytüşşebap'ta yine güzel bir etkinlikteyiz. Vatandaşlarımızla ve onların çocuklarıyla, çocuklarımızla bir aradayız. Okuma yazmayı öğrenen çocuklarımızın okuma yazmayı öğrenmelerini kutladık. Beytüşşebap hakikatten hem velileri hem çocukları çok bilinçli okumak için can atıyorlar. Biz de her türlü desteği veriyoruz. Bu kız çocuklarının okumamasına yönelik geçmişten kaynaklanan o algıları tamamen yıktı Beytüşşebap. Terörden uzak şiddetten uzak artık okuyacaklar. Ahlaklı milli ve manevi duygularla mücehhez olan bir nesil yetiştiriyoruz burada. Bu etkinlikte emeği geçen sınıf öğretmeni Songül hocamıza Adem hocamıza teşekkür ederim. Çocuklarımıza ve babalarına teşekkür ederim. Babalar ve anneler gününü birleştirmişler çok güzel bir etkinlik oldu. Babalar kızlarıyla beraber dans etti, babaları tebrik ediyorum. Beytüşşebap artık bu tür etkinliklerle anılacak” dedi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Habip Aşan ise, öğrencilerin okumayı tam anlamıyla sökmelerini kutladıklarını söyledi. Aşan, “Bilindiği gibi kız çocukları anne ve babaya çok düşkün. Beytüşşebap ilçemiz okuma oranı yüksek bir yer bu algıyı burada yıktık." diye konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Pelşin Uysal'ın babası Hasan Uysal ise ilk defa böyle bir etkinlikte yer aldığını ifade etti. Uysal, “Yıllardır böyle bir algı var, kız çocuklar okumamalı diyorlar biz buna karşıyız. Bugün bunun en güzel örneğini sergilediğimizi düşünüyorum. Çocuklarımızla beraber bu algıyı yıktık. Nasıl bir erkek çocuğu bizim için değerliyse aynı kız çocuğu da bizim için kıymetlidir. Kızımın okuması için elimden geleni yapacağım” dedi.