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Doğuda beyaz esaret başladı

Şırnak genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte hayatı durma noktasına getirdi.


Şırnak genelinde dün akşam saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şırnak-Uludere arası yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapanırken, sabah saatlerinde kapalı olan yollara karayolları ekipleri yol açma çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar yolda kalan araçları birbirlerine yardım yardım ederek bulundukları yerden çıkardı. Yolda kalan tır şoförü Necati Aydoğan, "Ben Ankara'dan geliyorum, Şenoba'ya yük götürdüm sabah erken saatlerinde geri döndüm. Yollar kardan dolayı kapandığı için yola devam edemedim. Karayolları ekipleri yardımımıza geldi. Yolları açtı açmaya devam ediyor" dedi.

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