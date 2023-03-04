Doğuda kış çilesi devam ediyor

Şırnak'ta hayvancılıkla uğraşan köylüler kış aylarında canlarını hiçe sayıp çığlı bölgelerden samanları köye indiriyor. Yazın toplanan ot ve samanlar kış aylarında brandalar üzerinde köye indiriliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde hayvancılık yapan yüzlerce köylü yaz aylarında dağlarda biçtikleri ot ve samanları toplayıp kış aylarında hayvanlara yem olarak veriyor. Çığlı bölgelerden kızak ve çadırların üzerinde köye getirilen samanlar burada hayvanlara veriliyor. Yüksek ve engebeli kayalardan indirilen samanlar için canlarını hiçe sayan köylüler her kış bunu yapmak durumunda kaldıklarını söyledi. Köy muhtarı Nihat Acer, yıllardır aynı işi yaptıklarını ifade ederek, "Kendimi bildim bileli böyle herkes dağlarda yazın ot topluyor, kışın ise bunlara hayvanlara vermek için köye getiriyor" dedi.