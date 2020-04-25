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Droneyi görüp içeri kaçan çocuklar, Türk bayrağı ile geri döndü

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocuklar, yanlarından geçen droneyi görünce içeri kaçtı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocuklar, yanlarından geçen droneyi görünce içeri kaçtı. Bir süre sonra tekrar gelen çocuklar açtıkları Türk bayrağı ile poz verdi.


Uludere ilçesinde akşam saatlerinde kadar kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilginç bir an yaşandı. Uludere'de bir vatandaş, kutlamaları havadan çekmek için drone kaldırdı. Bu sırada bir evin balkonunda kutlamalara dahil olan çocuklar, droneyi görünce korkup içeri kaçtı. Aile bireylerinin dronenin ne olduğu belirtmeleri üzerine tekrar balkona çıkan çocuklar, açtıkları Türk bayrakları ile poz verip kutlamalarına kaldıkları yerden devam etti.

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