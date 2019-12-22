D?nyan?n u?aklar? ??rnak semalar?nda

D?nyan?n farkl? ?lkelerinde faaliyet g?steren hava yolu ?irketlerine ait u?aklar, ??rnak'?n Beyt???ebap il?e semalar?nda g?r?nt?lendi.

D?nyan?n farkl? ?lkelerinde faaliyet g?steren hava yolu ?irketlerine ait u?aklar, ??rnak'?n Beyt???ebap il?e semalar?nda g?r?l?yor. Yo?un u?ak trafi?inin ya?and??? b?lge, hemen her g?n onlarca u?a?? yolcu ediyor. Katar, Kuveyt, Birle?ik Arap Emirlikleri'nde faaliyet g?steren havayolu ?irketlerine ait u?aklar?n ge?i?i, merakl? vatanda?lar taraf?ndan izleniyor.