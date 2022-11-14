Duyarlı ekipler, yaralı halde kıvranan köpeğin tedavisini sağladı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yol kenarında yaralarından ötürü kıvranan köpeğin sesini duyan itfaiye ekipleri, yaralı hayvanı tedavi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürerek tedavi edilmesini sağladı.

Uludere'de itfaiye ekipleri, yol kenarında yatan bir köpeğin yaralarından ötürü acı içinde kıvranma sesini duydu. Köpeğin kulağı içinde yara olduğunu belirleyen ekipler, hayvanı itfaiye aracıyla İlçe Tarım Müdürlüğüne götürerek tedavi altına alınmasını sağladı. Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, "Bölgemizde bu şekilde bize gelen ihbarlarla İlçe Tarım Müdürlüğü olarak kendi araçlarımızla da ilgileniyor, tedavisini yapıyoruz. Bugün Uludere İtfaiyesi ekiplerimiz yaralı köpeği bize ulaştırdılar. Biz de tedavisini, aşılarını yapıp, küpesini takıp bakacağız" dedi.