(Düzeltme) Şırnak'ta trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Yemişli köyünde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişinin de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgilere göre, dün, Uludere DEDAŞ İşletme Şefliğine ait ekip, Yemişli köyüne doğru yola çıktı. Pikap sürücüsü köy girişinde virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra önce Uludere Devlet Hastanesine, ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Durumu ağır olan Özcan Benek (24), Azat Dikmen (26) ve Fırat Apaydın'ın (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Tedavileri devam eden ağır yaralılardan Muhammet Mehdi Altürk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Nurettin Yıldız'ın (54) durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.