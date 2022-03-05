Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 - Ziraat Bankası: 3

Voleybolda Efeler Ligi’nin 22.
Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. haftasında Cizre Belediyespor, sahasında Ziraat Bankası'na 3-0 yenildi.
Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, İvanov Svetoslav, Can Ayvazoğlu , Serhat Coşkun, (Emin Gök, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Andaç Kapan)
Ziraat Bankası : Martin Atanasov,Wouter Maat Ter, Arslan Ekşi, Samet F.Güneş, Oreol Durruthy Cemejo, Berkay Bayraktar (Bedirhan Bülbül)
Setler: 18-25, 19-25, 21-25
Süre: 88 dakika (29, 28, 31)