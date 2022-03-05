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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 - Ziraat Bankası: 3

Voleybolda Efeler Ligi’nin 22.

Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. haftasında Cizre Belediyespor, sahasında Ziraat Bankası'na 3-0 yenildi.



Salon: Şırnak


Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli


Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, İvanov Svetoslav, Can Ayvazoğlu , Serhat Coşkun, (Emin Gök, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Andaç Kapan)


Ziraat Bankası : Martin Atanasov,Wouter Maat Ter, Arslan Ekşi, Samet F.Güneş, Oreol Durruthy Cemejo, Berkay Bayraktar (Bedirhan Bülbül)


Setler: 18-25, 19-25, 21-25


Süre: 88 dakika (29, 28, 31)

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