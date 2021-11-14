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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8.

haftasında Cizre Belediyespor sahasında Galatasaray HDI Sigorta'ya 1-3 yenildi.



Salon: Şırnak


Hakemler: Zeki Vucutçu, Hüseyin Okutmuş


Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Andaç Kapan, Lukas Divis, Seganov, Fatih Uslu, (Can Ayvazoğlu, Osmany Uriarte, Segenov, Eren Koparıcı, Selim Demir)


Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Beytullah Hatipoğlu, Sadık Efe Özbey, Maurice Armando Torres, (Marko Sedlacek, Onur Günaydı, Murat Yenipazar, Onurcan Çakır)


Setler: 25-23, 14-25, 19-25, 23-25, Süre: 119 dakika (32, 23, 28, 36),

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