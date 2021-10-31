İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 - Solhanspor 1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6.

haftasında Cizre Belediyespor sahasında Solhanspor'u 3-1 yendi.


Efeler Ligi 6. haftasında Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda Cizre Belediyespor ile Solhanspor karşılaştı. Mücadeleden Cizre Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.



Salon: Şırnak


Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente


Cizre Belediyespor: Andaç Kapan, Lukas Divis, Seganov, Can Ayvazoğlu, Osmany Uriarte, Segenov (Emin Gök, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Selim Demir)


Solhanspor: Azzican Ataoğlan, Alper Umurca, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, İbrahim Halil Kurt, Amel Dautefendıc, Karas Baranımırgrosdanov (Radzivon Miskeviçh, Fatih Yorumez)


Setler: 22-25, 25-22, 27-25, 26-24,


Süre: 126 dakika (29, 30, 36, 31 ),

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.