Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 2

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18.
haftasında Cizre Belediyespor sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
Salon: Şırnak
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, İvanov Svetoslav, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Serhat Coşkun, Caner Ekrem Çiçekoğlı, (Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu, Segenov Georgi, Can Ayvazoğlu)
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Muhamet Hacıoğlu, Arda Bostan, Patita Soane Jhon Wandt Vaımua, Alison do Monte Martin Melo, (Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Mustafa Cervatoğlu, Ahmetcan Büyügöz)
Setler: 25- 22, 18-25, 18-25, 25-18, 15-8
Süre: 108 dakika (28, 28, 27, 27, 18