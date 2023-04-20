Efeler Ligi'nde play-off'u garantileyen Cizre Belediyespor, kentin gururu oldu

Efeler Ligi'nde normal sezonu ilk 7 içinde tamamlamayı garantileyen Cizre Belediyespor Voleybol Takımı'nda, şampiyonluk ve klasman turunun play-off etabına kalmanın mutluluğu yaşanıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 yıl önce kurulan Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı başarılarıyla kentin gururu oldu. Efeler Liginde mücadele eden Cizre Belediyespor 25 maçta 12 galibiyet alarak play-off ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.

Cizre Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, Efeler Ligi'ndeki ilk yılı 6. bitirip, Türkiye'yi Balkan Kupası'nda temsil ettiklerini ve kupayı kazanarak bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Çağlı, "Bu yıl ilk 8'e kalmayı garantiledik. Türkiye'yi gene inşallah biz temsil edeceğiz. Hedefimiz Balkan Kupası'nı yeniden kazanmak ve Avrupa kupalarında devam etmek. Voleybolla fazla alakamız yoktu ama gerçekten çok keyifli bir oyundur" dedi.

Cizre Belediyespor Başantrenörü Nuri Şahin de, ligdeki ikinci sezonlarında da play-off oynayacak olmanın sevincini yaşadıklarını, bu başarıyı sporcular, teknik heyet ve taraftarlar olarak birlikte elde ettiklerini belirterek, "Cizre'de voleybol kültürü gelişmiş oldu. Tabii bu durum başarıyla doğru orantılı. Lige çıktığımızdan itibaren takımımız büyük başarılar elde etti. Başarılı olunca, taraftarlar da takıma sahip çıktı. Bu anlamda çok mutlu ve gururluyuz. Voleybol kültürünü buraya kazandırdık. Bu başarıyı sürdüreceğiz. Geçen yıl iyi bir play-off geçirmiştik. Bu yıl da amaç kupa kazanmak" diye konuştu.

Oyunculardan Kemal Kayhan ise, bu başarının kalıcı olduğunu herkese gösterdiklerini ifade ederek, "Gecen sene 10 galibiyet, bu sene 12 galibiyetle ligi bitirdik. Her sene üstüne koyarak devam ediyoruz. Bu ligde sürekli kalıcı olmaya devam edeceğiz. Çocuklar da maçlarımıza geliyorlar, izliyorlar. Büyük oyuncuları görünce, ufkumuz açılıyor. Bu şekilde bölge halkına bir model olmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.