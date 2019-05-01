Eğitim Bir-Sen halı saha turnuvası sona erdi

Eğitim-Bir-Sen Şırnak'ın Cizre ilçe temsilciliği tarafından 'Spor yap sağlıklı kal' sloganı ile düzenlenen geleneksel bahar futbol turnuvası sona erdi. Cizre Vali Kamil Acun Ortaokulu final maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Konak Mahallesi'nde bulunan halı sahada oynanan final maçını Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Eğitim Bir-Sen Cizre, Silopi, İdil ilçe temsilcileri ve çok sayıda öğretmen izledi. Renkli görüntülere sahne olan futbol maçında Vali Kamil Acun Ortaokulu Ahmed-i Hani Ortaokulu'nu 5-1 yenerek şampiyon oldu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, futbol turnuvasının final maçı ile sona erdiğini söyledi. Çatı, "26 okulumuzun katıldığı bu turnuva yaklaşık üç haftalık bir sürenin ardından final maçı ile noktalandı. Eğitim Bir-Sen bir taraftan üyelerin, meslektaşlarımızın özlük ve mali haklarını korurken bir taraftan da sosyal ve kültürel faaliyetlere de öncülük ediyor. Silopi'de, İdil'de, Cizre'de masa tenisi, voleybol turnuvası ve futbol turnuvaları düzenlendi. Bu vesile ile tekrardan bütün katılımcı okullarımıza ve sporseverlere teşekkür ediyorum. Turnuvada birinci olan Vali Kamil Acun Ortaokulu, ikinci olan Ahmed-i Hani Ortaokulu ve üçüncü olan Mithat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tebrik ediyorum. İnşallah geleneksel hale gelen spor etkinliklerimizi gelecek senede sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren takımlara kupaları ile hediyeleri verildi.