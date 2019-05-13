Eğitim Bir-Sen Şırnak Şubesi'nden cinsel istismar iddiası ile ilgili açıklama

Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Merkez Anadolu Lisesi Müdür yardımcısının öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili Cizre'de bir basın açıklaması düzenledi.

Sendika adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, hiçbir zaman yanlışın, haksızlığın yanında durmadıklarını, her zaman yanlışa yanlış yapanlara karşı mücadele verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi. Çatı, “Hakkında iddiada bulunulan kişiyle ilgili okul rehberlik servisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne olayı rapor ettikten hemen sonra gerekli idari ve adli süreçler ivedilikle yapılmış, soruşturmaların selameti açısından adı geçen öğretmen hakkında 9 Mayıs 2019 tarihinde görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Eğitim Bir-Sen'e yönelik mesnetsiz ve yıpratma amacı güden iddialar tamamen asılsızdır. Ancak şu da bilinmelidir ki, bahse konu iddia, okul rehberlik servisi üzerinden gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülmesi gerekirken, çocuklarımızın ve ailelerinin teşhir edilerek kamuoyu nezdinde infiale neden olacak şekilde servis edilmesi ve Eğitim Bir-Sen camiasının hedef gösterilmesi, burada başka hesapların yapıldığını ortaya koymaktadır. Amaç, çocuklarımızın ve ailelerimizin korunması, olayın gün yüzüne çıkarılması değil, birtakım algılar oluşturularak kamuoyu nezdinde Eğitim Bir-Sen camiasını töhmet altında bırakıp buradan kaos oluşturarak gündem olmaya çalışmaktır. Öğrencilerin vermiş olduğu dilekçelerin rehberlik servisince gizlilik ilkeleri üzerinden ailelerin ve çocuklarımızın teşhir edilmeden yürütülmesi gerekirken, gizlilik ilkesini ihlal ederek çocuklarımızı ve ailelerini kendi ideolojilerine malzeme yaparak kaostan beslenen birtakım art niyetli çevrelere servis eden sorumluların tespit edilerek gerekenin yapılmasının takipçisi olacağız. Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şubesi olarak, oluşturulmak istenen algıyı, atılan iftirayı kabul etmiyoruz. İddia edilen taciz olayının takipçisiyiz. Yasal ve idari soruşturmanın şeffaf ve adil bir şekilde yürütüleceğine inancımız tamdır. Bir yanlış varsa, dün olduğu gibi, bugün de bu yanlışın karşısında olacağız” dedi.