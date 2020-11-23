Eğitim Bir-Sen Şırnak Şubesinden "Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın" talebi

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun vaatte kalmamasını, kanunla ilgili düzenlemenin en kısa sürede yapılması talebinde bulundu.

Öğretmenler Günü öncesinde Eğitim Bir-Sen Şırnak Şubesinde bir araya gelen eğitimciler, ,Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun, sloganı ile basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Çatı, öğretmenlerin sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanununun TBMM gündemine getirilmesini istediklerini söyledi. Çatı, "Öğretmen, çocuklarımızın şuur sermayesini artırma, bilgi haznesini büyütme, idrak zeminini güçlendirme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunda hem rehber hem de rol modeldir. Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde tanımlanmış eğitim-öğretim hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek kanununa kavuşturulması hususu artık daha fazla ötelenmemelidir. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir. Ülkemizde resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen var iken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek Kanununun olmaması hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur. Eğitim çalışanlarının en güçlü sesi, genel yetkili sendikası olarak, gerek akademik yayınlar gerek raporlar gerekse alan ve teşkilat taramalarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu noktasında gündemin oluşmasını sağladık. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da gündemi belirledik. Nelere ihtiyaç duyulduğu, meslek kanununun hangi nitelikte olması gerektiği hususlarını 2018 yılında hazırladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler başlıklı raporla kamuoyuna açıkladık. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmene destek kanunu olmalı' üst başlığıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyi, içeriğe ve olması gerekenlere ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefledik. Salgın süreci öğretmenin değerini, yokluğunu ve eksiğinin telafi edilmeyeceğini gösterdi" dedi.