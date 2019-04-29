Eğitim verdiği öğrencilerin torun sahibi olduğunu gördü, gözyaşlarını tutamadı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 44 yıl önce öğretmenlik yapan Kastamonulu Kemal Türüdü, aradan geçen onlarca yıl sonra, ilk eğitim verdiği ilçeyi ziyaret etti. Öğrencileriyle buluşan Türüdü, henüz çocukken eğitim verdiği öğrencilerinin torun sahibi olduğunu görünce duygusal anlar yaşadı.

Yaklaşık 44 yıl önce Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyüne öğretmen olarak atanan Kastamonulu Kemal Türüdü, 43 yıl sonra tekrar Şırnak'a gelerek öğrencilerini ziyaret etti. İlk atamasının çıktığı köyde 10 gün boyunca eşiyle beraber ev ziyaretleri yapan vefalı öğretmen öğrencileriyle hasret giderdi. İlk öğrencilerinden olan köy muhtarının evinde 10 gün boyunca misafir kalan Türüdü, her gün ayrı bir evde misafir edildi. Eğitim verdiği öğrencilerin çoğunun torun sahibi olduğunu gören Türüdü, duygusal anlar yaşadı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarını veren emekli öğretmen, tüm Türkiye'ye seslenerek Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşayan halkın ne kadar iyi ve misafirperver olduklarını görmeleri için gezip görmelerini istedi.

"Öğrenciler Türkçe, ben ise Kürtçe bilmiyordum"

Yaşadıkları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan emekli öğretmen Kemal Türüdü, Beytüşşebap'ın 44 yıl önce Hakkari'ye bağlı olduğunu söyledi. Türüdü, "44 yıl önce Hakkari'ye bağlı Beytüşşebap ilçesi Başaran köyüne ilk atamam çıkmıştı. Şimdi Şırnak il olunca burası Şırnak'a bağlandı. Zeki Gökçe aracılığıyla tekrar buraya gelmek nasip oldu, minik öğrencilerim şimdi torun sahibi olmuş. İnşallah bu düzenimiz bozulmaz. Köye ilk öğretmen olarak ben geldim. İlk yazıyı burada onlara öğrettim, her şeyin ilki oldu burası. Hiç kimse Türkçe bilmiyor ben Kürtçe bilmiyorum o zaman buraya ilk atamam çıktığında çok korkmuştum. O zaman Van ardından Hakkari'ye geldim. 3 gün boyunca araba bekledim karayollarının bir arabasının kasasında geldim. O zamanlarda Beytüşşebap'ta otel yoktu. Kahvehane'de sabahladım. Öğrencilerimden en büyük olanı şimdi köy muhtarı olmuş. Çok mutluyum. İyi ki burada ilk öğretmenliğimi yaşamışım. Son sözüm şu olsun, gazeteye, basına, televizyona bakıp da doğu illerini yargılamasınlar, gelsinler insanlığı burada görsünler" dedi.

Türüdü'nün öğrencisi olan köy muhtarı Ramazan Gökçe ise, yıllar sonra öğretmenini görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Gökçe, "Yıllar sonra öğretmenim şu an yanımda bizler Türkçe konuşmayı öğretmenimizden öğrendik. O zaman okul hayatım geldi aklıma ben sınıf başkanıydım. Şimdi çoğumuzun torunları var anlatılmaz bir duygu. Öğretmenimizden Allah razı olsun tekrar buraya gelip bizleri ziyaret ettiği için" diye konuştu.