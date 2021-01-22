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Ekipler zorlanınca devreye kar küreme aracı girdi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde cadde ve sokaklarda kar birikince ekipler temizlemekte zorlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde cadde ve sokaklarda kar birikince ekipler temizlemekte zorlandı. Karayolları ekipleri kar püskürtme aracıyla kapanan yolu ulaşıma açtı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası ekiplerin karla mücadelesi başladı. Günlerdir karla mücadele eden ekiplere kar püskürtme aracı da yardım etti. Çatılardan düşen kar cadde ve sokaklarda yolları trafiğe kapadı. Belediye ekiplerinin yardımına karayolları ekipleri yetişti. Çarşıda işe koyulan kar püskürtme aracı yolu tekrar trafiğe açtı.


Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, karla mücadele eden ekiplere teşekkür etti. Aşan, ''Aralıksız yağan kar sonrası çatılarda kar birikti. Haliyle yola düştü, ekiplerimizin yardımına karayolları personelleri yetişti'' dedi.

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