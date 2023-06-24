Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Bayraktar ve beraberindekiler Gabar Dağı Şehit Esma Çevik petrol sahasında incelemelerde bulundu.

Daha sonra yetkililerden bilgi alan ve ardından açıklamada bulunan Bayraktar, Şırnak'ın kendileri için çok önemli ve müstesna bir yer olduğunu söyledi. Türkiye petrolcülüğünde Şırnak'ın gelecekte önemli bir şehir olacağına dikkati çeken Bayraktar, “Öncelikle depremzede kardeşlerimizin, depremle mücadele eden, depreme uğrayan illerimizin tekrar inşası ihyası ve tekrar ayağa kalkması anlamında dün malumunuz Hatay ve Adıyaman'da ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu günde burada Türkiye'nin yüzyılında enerjinin de yüz yılına, stratejisine uygun şekilde bizim için Türkiye enerji sektörü için, Türkiye Petrol sektörü için çok önemli olan bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Şırnak'tayız” dedi.

Şırnak'ta bu son dönemlerde gerçekleştirdikleri keşiflerle çok önemli bir petrol merkezine dönüştüğünü belirten Bakan Bayraktar, “Aslında bir anlamda aslına rücu ediyor. Şırnak öteden beri 1970'lerden beri önemli petrol güzergahı. Irak-Türkiye boru hattının geçtiği güzergahlardan bir tanesi. Türkiye'ye giriş noktaların olduğu yerlerden bir tanesi ve hem Türkiye'nin hem de aslında dünya petrol piyasaları için çok önemli bir merkez. Şimdi artık burada biz kendi petrolümüzü de bulduk ve üretimine başladık. Bir dönem terörle anılan, terörle hemen eş anlamlı hale gelen bölgelerde, Gabar'da, Kato'da ve Bestler-Dereler bölgelerinde artık petrol ile anılmaya başlandı. Bu bölge artık huzurun, sükunetin ve petrolün bölgesi olmaya başladı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti devletinin kararlı ısrarlı duruşu ve mücadele etmesi ile bu bölgeler terörden temizlendi. Bütün kurumlarımız, başta valilerimiz, mülki idari amirlerimiz, ilgili kuruluşlarımız, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerimiz hep birlikte bu bölgeleri gerçekten huzurlu, yaşanır hale getirdi. Bizlerde hemen akabinde buralarda özelikle petrol ve doğal gaz aramacılığında başladığımız çalışmaları devam ettirdik ve bunlardan netice almaya başladık” diye konuştu.

Bakan Bayraktar, “2016 yılından sonra ilan ettiğimiz milli enerji ve maden stratejisinde, politikasında en temel unsurlardan bir tanesi Türkiye'nin dışa bağımlılıkla, cari açıkla mücadele anlamında özellikle petrol ve doğal gaz aramacılığında kendi petrolünü ve doğalgazını üretmesiydi. Bunun için hem denizlerimizde yoğun bir arama faaliyetine giriştik, hem oralarda kendi filolarımız ile daha farklı bir iş yapış tarzı ile faaliyet gösterdik. Bunun neticelerini de aldık. Sakarya gaz sahası Türkiye'nin en büyük keşfini gerçekleştirdik. şimdi karalarda da daha önce gidilmemiş bölgelerde faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Sismik faaliyetlerinden sonra sondaj faaliyetlerinde de yine buralarda çok önemli sonuçlar aldık. Bu gün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, 2023 yılında Türkiye Petrolleri inşallah bu sene bitmeden yüzüncü yılın içerisinde tarihin en büyük üretim rakamına geçmiş olacak ve bir rekor kırmış olacak. Yani bir rekorlar yılı olacak inşallah. 2024 yılında yine Türkiye Petrolleri açısında fevkalade önemli. Yetmişinci yılında Türkiye Petrolleri inşallah bu üretim rekorlarını daha da yukarı taşıyacak ve 200 bin varil günlük bir üretime ulaşacak. Bu Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılanması anlamına geliyor. Elbette gidilecek daha çok yolumuz var. Gidilecek daha çok coğrafya var. Buralarda da yoğun bir arama faaliyeti ve inşallah ondan sonra da keşiflerle beraber üretim faaliyetlerini gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kato'dan yapılan çalışmalarını da incelediklerini belirleten Bakan Bayraktar, “Kato'da da biliyorsunuz bir sondaj faaliyetimiz var. Ama inşallah buradan da ümitliyiz. Sabırla, büyük bir titizlik ile bizim çalışmalarımız hakikaten çok ciddi teknik çalışma gerektiren konular. Dolayısıyla sabırla ısrarla bu bölgelerde çalışmamıza devam edeceğiz. Önümüzde ki birkaç hafta içerisinde o çalışmaların neticesinde inşallah olumlu şekilde milletimiz ile paylaşmak isteriz. Ama bizim temel prensibimiz yeni dönemde sahada daha çok olmak, sizler ile belki daha çok hep beraber olacağız, dolaşacağız ülkemizin her yerini. Bu neticeleri milletimiz ile paylaşacağız. Elimizden gelen gayreti bu dönemde göstermiş olacağız. Ben bu anlamda yaklaşan kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Sizlerin tüm Şırnak halkının bu eş güdüm ve uyum içerisinde çalışmaktan dolayı da tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Beytüşşebap belediye başkanı Habip Aşan, TSO Başkanı Osman Geliş, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin eşlik etti.