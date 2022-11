Engelleri aşıp tavsiye üzerine başladıkları tenis hayatları oldu

Şırnak'ta doğuştan bedensel engelli olan Elfida Algit ve Zehra Zeyrek, yaşama küsmeyip başladıkları teniste milli takım yükselmeyi hedeflediler.

Manisa'da düzenlenen 'Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvasında' ikinci olan Elfida Algit ve Zehra Zeyrek, şimdi de 13 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Aspendos Open Tenis Turnuvası'na hazırlanıyorlar. Doğuştan rahatsızlığı bulunan Elfida Algit, iyileşmesi için geçirdiği ameliyatlara rağmen belinden aşağısı engelli kaldı. Engeline rağmen eğitim hayatına da devam eden ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Algit, 14 yaşına geldiğinde daha iyi vakit geçirme adına masa tenisi oynamaya karar verdi. Algit, yönlendirmelerle tenis oynamaya başladı. Elfida Algit'in büyük sevgiyle bağlandığı tenis, vazgeçilmezi oldu. Sürekli yaptığı antrenmanlar sonrasında teniste, Türkiye'de katıldığı yarışmalarda da önemli başarılar elde etti.

Bir yıldır tenisle uğraştığını ve keyif aldığını belirten Elfida Algit, gündüzleri okula gittiğin ve okuldan sonra tenis kortuna geçtiğini dile getirdi. Burada en az 3-4 saat antrenman yaptığını aktaran Algit, "5 Kasım tarihinde Antalya'da kampımız var. 14 Kasım'da da uluslararası maçlarımız başlayacak. Hedefim şu an milli takıma girebilmek. 2024 yılındaki olimpiyatlara hazırlanarak Türkiye'yi temsil etmek. İnsan deneyerek öğreniyor. Bende deneyerek tenisi öğrendim. Halamın tavsiyesi ile tenise başladım ve bir yıldır tenis oynuyorum. İnşallah daha güzel yerlere gelirim“ dedi.

“Sevgi varsa engel yoktur"

Doğuştan belinden aşağısı engelli olan Zehra Zeyrek ise eğitimi liseye kadar okuduktan sonra arkadaşın tavsiyesi üzerine tenise başladı. Mücadele azmi ve hırsıyla sayesinde eve kapanmak yerine, 3 yıldır tenis kortlarında ter döküyor. Daha önce katıldığı turnuvalarda dereceler elde eden Zehra Zeyrek, 13 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Aspendos Open Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor.

Zehra Zeyrek, “Doğuştan ortopedik engelliyim, 3 yıldır tenis sporuyla uğraşıyorum. İlk başladığımda, daha önce tekerlekli sandalyeye binmemiştim. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. İlk aşamada bana çok zor geldi. Ama sonra oynadıkça, hocalarımın desteği olsun, güler yüzleri olsun, bu sayede başardık. Spor yaptıkça zihnim açılıyor. Kendimi daha çok mutlu hissediyorum. Her kes aynı olmak zorunda değil, hepimiz bir engelli adayıyız. Sevgi varsa, engel yoktur. Her kes aynı olacak diye bir şey yok. Benim gibi engelli olanlar çıkın kendinizi aşın. Biz istersek her şeyi yapabiliriz. Birinin size yardım etmeden de yapabilirsiniz. Ben istedim başardım. Hala da çabalıyorum, 3 yıldır tenis kortlarındayım. Hedefim milli takıma girip, Türkiye'yi temsil etmek. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Burada bütün imkanlar mevcut, kortlarımız yeni, her kesi buraya spor yapmaya bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.