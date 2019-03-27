Engelli derneğinden tekerlekli sandalye yardımı

Şırnak'ın Silopi İlçe Engelliler Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu, doğuştan engelli Ahmet Baytar'ın hayalini gerçekleştirerek kendisine tekerlekli sandalye hediye etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyet yürüten Silopi Engelliler Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu'na tekerlekli sandalye başvurusunda bulunan Ahmet Baytar, tekerlekli sandalyeye kavuştu. Silopi Hürriyet İlkokulu birinci sınıfta okuyan Ahmet Baytar tekerlekli sandalyesine kavuştuktan sonra Silopi Engelliler Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu'na teşekkür etti.

Engellilerin yardımına koşan Kalenderoğlu, yardımların devam edeceğini söyledi. Şırnak bölgesinde engelli vatandaşların kendisinden sürekli tekerlekli sandalye talep ettiğini belirten Kalenderoğlu, hayırsever iş adamlarından destek istedi. Kendisinin de doğuştan bacaklarından engelli olduğunu belirten İdris Kalenderoğlu, yardım yapan hayırseverlere de teşekkürlerini iletti.