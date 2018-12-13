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Engelli kız tekerlekli sandalyesine kavuştu

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yolu üzerindeki çadırda yaşayan göçmen engelli kız Kadriye Sevacı tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yolu üzerindeki çadırda yaşayan göçmen engelli kız Kadriye Sevacı tekerlekli sandalyesine kavuştu.


Silopi Belediyesi Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi ve çalışanları tarafından daha önce ziyaret edilen Sevacı ailesinin engelli kızı Kadriye için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş ve eşi Tuğba Işıktaş destek oldu. Kaymakam Işıktaş tarafından engelli kıza temin edilen tekerlekli sandalye ailenin yaşadığı çadıra götürülerek, engelli kıza teslim edildi. Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen, “Yaklaşık iki hafta önce göçmen ailesini ziyarete geldiğimizde Kadriye ile tanıştık. Kadriye tek başına odada zor durumdaydı dışarı çıkamıyordu. Daha sonra biz Kadriye'nin durumunu Kaymakam beyin eşi Tuğba hanım ve kaymakam beye bildirdiğimizde sağ olsunlar bize destek verdiler ve bu sandalyeyi Kadriye kardeşimize hediye ettik. Bize destek veren ve emeği geçen Tuğba hanım ve kaymakam beye teşekkür ediyoruz” dedi.


Kadriye Sevacı daha sonra tekerlekli sandalyesine bindirildi dolaştırıldı.

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