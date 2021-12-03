Engelliler farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi, Sosyal Hizmet Merkezi, Engelsiz Hayat Derneği ve Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneğinin birlikte organize ettiği farkındalık yürüyüşüne 7'den 70'e herkes yürüyüşe katılarak destek verdi. Farkındalık yürüyüşüne Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Emniyet Müdürü Eren Öztürk, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanları, kurum müdürleri ile 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü önünden başlanan yürüyüş, Orhan Doğan Caddesinde bulunan Hükümet Konağında son buldu. Yürüyüşün ardından program Cizre Kaymakamlığı bahçesinde devam etti.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ”Bugün insanın insan olduğunu topluma haykırdığı, dünyaya haykırdığı çok önemli ve müstesna bir gün. Bizler insanı insan olduğundan dolayı seven bir toplumun, seven bir medeniyetin insanlarıyız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığı ile hareket eden bir ecdadın çocuklarıyız. Engellilik sadece engellilerin veya engelli ailelerin maruz kaldığı bir sorunsal asla değildir. Ulusal ve Uluslar arası anlamda da insan olmanın insani anlamda yaradanın vermiş olduğu unsurlardan dolayı insanların eksikliklerinin asla ve asla göz önüne alınmadan insani anlamda toplumda birey, fert, düşünen, yaşayan, hisseden insanlar olarak değerlendirilmesi elzemdir” dedi.

Engelsiz Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman ise bir ülkenin gelişmişlik düzeninin en önemli unsurlardan birinin ülkenin genelde insanlarına, özelde ise engelli vatandaşlarına yönelik sağladığı eğitim, iş, barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından şiir okumak için sahneye çıkan bedensel engelli Sümeyya Gözüngü, engellilerle ilgili şiir okurken gözyaşlarına hakim olamadı ve duygusal anların yaşanmasına vesile oldu. Akabinde sahneye çıkan Cizre Belediyesi Dengbej Evi sanatçıları seslendirdikleri şarkılarla ortamı şenlendirdi. Halayların çekildiği etkinlikte Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmet Tunç da engellilerle birlikte halay çekip, engellilerin bu mutlu anlarını onlarla birlikte yaşadı.