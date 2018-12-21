Erdoğan Arıkan gençlerle buluşturdu

Cizre Belediyesinin düzenlemiş olduğu “Sporun hayatımızdaki önemi” adlı söyleşi programı kapsamında Cizre'ye gelen Erdoğan Arıkan, Beşiktaş Spor Kulübü Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ile birlikte Kaymakamlık Konferans salonunda Cizreli genç futbol severlerle bir araya gelip, spor ile ilgili deneyimlerini paylaştı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, ”İmar, İhya ve İnşa çalışmalarını yerine getirirken vatandaşlarımızın da sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden de yararlanmaları için temin, tesis etmeye çalışıyoruz. Bugün de televizyonlardan görmeye alıştığımız, Erdoğan Arıkan'ı ilçemizde misafir edip, ilçemizin gençleri ile buluşturduk. Buradaki amacımız bu tarz rol modelleri ilçemizde misafir ederek gençlerimizin moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da ilçemizin tanıtımına da katkı sağlıyoruz" dedi.

Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, ”Diyarbakır'daki kültür ile buradaki kültür aynı. Sevecen, sıcak, ilgili ve çok güzel bir toplulukla karşılaştım. Genç arkadaşlarımızla burada sohbet etme şansımız oldu. Onlarla deneyimlerimizi paylaşma şansımız oldu. Burada çok güzel bir gün geçirdim ve bundan dolayı da Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'a yapmış olduğu davet için teşekkür ederim. Cizre'ye hiç gelmemiştim ama bölgeyi bildiğim için aynı sıcaklığı Cizre'de de görünce çok mutlu oldum. Bunun yanında da burada yapılanları ve gelişmeleri görünce de insan seviniyor. Arkadaşlarımızın ilgisini görünce çok sevindim. Gençlerimiz hakikaten Türkiye'de ilerlemekte olduklarını ve onlarda deneyimlerimizden ufak bir katkı sunduysak buradan çok mutlu ayrılacağımı söyleyebilirim. Bu anlamda da buraya gelmek çok farklı ve güzel bir seyahat oldu benim için” diye konuştu.

Beşiktaş Spor Kulübü Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ise, ”Beşiktaş Spor Kulübü olarak bölge halkı ve çocuklarının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın direktifleri doğrultusunda buradaki çocuklara ne yapmamız gerektiğini. Nasıl yaklaşmamız gerektiğini ve bu çocuklara el atmamız gerektiğini bizzat ifade etmişlerdir. Bizde buna binaen buradayız. Beşiktaş'ımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da bölgeye yapacağımız bütün faaliyetler devamı edecektir” dedi.