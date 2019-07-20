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Eriyen kar sularının etkisi azalınca Habur Çayı debisi düştü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayı, eriyen kar sularının etkisinin azalmasıyla debisinde düşme meydana geldi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayı, eriyen kar sularının etkisinin azalmasıyla debisinde düşme meydana geldi. İlkbahar aylarında coşan Habur Çayı'nda havaların iyice ısınmasıyla birlikte sular çekildi.


Beytüşşebap ilçesinden geçen Yeşilöz Deresi, Habur Çayı yaylalarda eriyen kar sularının azalması ile birlikte debisi düştü. Kar sularıyla beslenen çayda her yıl rafting yapılırken bu yıl suların bir anda azalmasıyla rafting yapılamadı. Faraşin, Hale ve Kato yaylalarındaki karlar yaz aylarında eriyip bitince Habur Çayı bir hafta arayla debisi bitme noktasına ulaştı. Bir çok köyün sulama ihtiyacını karşılayan Habur Çayı bu yıl suların azalmasıyla beraber bölgede bir tedirginliğe neden oldu. Doğa severler için elverişli bir alanı olan ilçedeki Habur Çayı'nda azalan sular havadan drone ile görüntülendi. Muhteşem doğasıyla baş döndüren dere yatağının kartpostallık görüntüleri ortay çıkmış oldu.

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