Eski AK Parti İlçe Başkanının kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Cudi Mahallesi Eski Mezbahane mevkii Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Mercan Sokak'ta plakası belirlenemeyen özel aracı ile giren Tahir Güven kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri ile sokağa çıkan mahalle sakinleri Güven'i araç içerisinde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri Mercan sokak ve çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Abisi Cihan Güven ile birlikte AK Parti İlçe Teşkilatında görev yapan Tahir Güven, AK Parti programlarında aktif bir şekilde rol almıştı. Güven, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki demokrasi nöbetlerinde de ön planda yer almıştı.