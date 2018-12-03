Eski CHP Şırnak İl Başkanı AK Parti'ye geçti

Partisinden istifa eden eski CHP Şırnak İl Başkanı Mehmet Uğur, AK Parti'ye geçti. Uğur, kendisiyle birlikte istifa eden 120 partilinin daha AK Parti'ye katılım sağlayacağını belirterek, “Bundan sonra burası yuvamız olacak” dedi.

24 Haziran Genel Seçimlerinin ardından partisinden istifa eden eski CHP Şırnak İl Başkanı Mehmet Uğur, AK Parti'ye geçti. AK Parti Şırnak İl Başkanlığı binasından düzenlenen programla partiye katılan Uğur, bugünden itibaren AK Partili olduğunu, 31 Mart Mahalli Seçimlerinde AK Parti'nin Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka'ya çalışacağını ifade etti. 22 yıl boyunca CHP Şırnak İl Başkanlığını yaptığını anımsatan Uğur, “Bir vesileyle CHP Şırnak Milletvekilliği adaylığı bana verilmeyince, hiç tanımadığımız bir arkadaş aday gösterildikten sonra 24 Haziran Genel Seçimlerden üç gün sonra istifa ettim. İl yönetiminde, merkez ilçe yönetimi, ilçe ve yönetim kurulu olduğu gibi kurultay delegesinden istifa ettik. Bugünden itibaren AK Partiliyim ve AK Parti'ye çalışacağım. Şırnak Belediye Başkanlığını da alacağız” dedi.

Genel Seçimlerden üç gün sonra CHP'den 120 kişi olarak istifa ettiklerini anımsatan Uğur, “Eski İl Yönetim Kurulu, Merkez İlçe Kurulu ve İlçe başkanı da yakında AK Parti'ye geçecek. Bundan sonra yerimiz burasıdır. Yuvamız burası olacak” diye konuştu.

Uğur'un Şırnaklı bir siyaset adamı ve kent için bir değer olduğunu söyleyen AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise, “Uğur'u da artık bizim partinin içinde görmekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Bugün kendimizi ayrıca güçlü hissediyoruz. Bugün memleketimizin zenginliği olan o çok kültürlülüğü parti binasında görmüş olduk. Bundan sonra da katılımcı bir siyaseti var ederek, geleceğin Şırnak'ını var etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.