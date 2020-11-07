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Eve hapsolmak yerine kilim yapıyorlar

Şırnak’ın Uludere ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle kilimlerini evde yapan genç kızlar eve hapsolmak yerine kilim dokuyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle kilimlerini evde yapan genç kızlar eve hapsolmak yerine kilim dokuyor.


Şırnak'ın Uludere ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) çalışanları korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kilim dokuyor. Pandemi süreci boyunca iş yerine gidemeyen genç kızlar evlerinde hem kilim dokuyor hemde evde kalarak virüsten korunuyor. ADEM'de çalışan Helin Ürek adındaki genç kız pandemi süreci boyunca evinde kilim dokuduğunu belirtti. Ürek, "Bir yıla aşkındır ülkemizi kasıp kavuran bir salgın var. Aile destek merkezimizde sürekli kilim dokuyordum. Ancak pandemi nedeniyle evimizde çalışmak zorunda kaldık. Kaç aydır sürekli kilim dokuyoruz. Vakit güzel geçiyor. Bu gün en son 3 metrelik bir kilim bitirdim. İnşallah daha güzel kilimler yapacağım" dedi.

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