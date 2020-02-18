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Evini su basan vatandaşın yardımına belediye başkanı koştu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, evi su basan vatandaşın imdadına İlçe Belediye Başkanı Habib Aşan koştu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, evi su basan vatandaşın imdadına İlçe Belediye Başkanı Habib Aşan koştu. Eline aldığı çek pas ve fırçayla suları dışarı çıkaran Aşan, saatlerce ekiplere yardım etti.


Beytüşşebap ilçesinde evi su basan vatandaş belediye ekiplerinden yardım istedi. AK Partili belediye başkanı Habip Aşan gelen ihbarı duyunca itfaiye ekipleriyle beraber vatandaşın evine gitti. Burada tüm odaların sular altında kaldığını gören Başkan Aşan, eline aldığı çek pas ve fırçayla suları tahliye etmeye çalıştı. Ekipler ve belediye başkanın 3 saatlik çalışması sonucu ev temizlendi.


Başkan Aşan, "Bizler halkımız için bu koltuğa geldik, hizmet için geldik. Bugün bir hemşehrimizin evinde her şeyin sular altında kaldığını öğrenince bizzat olay yerini görmek istedim. Ekiplerimizle beraber yardımcı olduk. Reklam için değil gönül belediyeciliği anlayışıyla çıktık bu yola. Her zaman halkımızın hizmetkarı olacağız inşallah" dedi.

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