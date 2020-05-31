Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Şeşilöz köyündeki 2 bin 425 rakımlı Faraşin Yaylası ilk defa doğa fotoğrafçılarını ağırladı. Muhteşem doğasıyla baş döndüren yaylada suyun oluşturduğu menderesler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Van, Hakkari ve Şırnak sınırları içinde yer alan yeşil vadileri ve bin bir çiçek çeşidiyle göz kamaştıran Yeşilöz köyündeki Faraşin Yaylası doğa fotoğrafçılarının uğrak yeri haline geldi. İlkbahar aylarında yeşile bürünen yaylaya akın eden göçerler ve arıcıların yanı sıra doğa fotoğrafçılarının da gözdesi haline geldi.

Doğa fotoğrafçısı Emin Bal, Faraşin Yaylası'nda kartpostallık görüntülerin oluştuğunu söyledi. Bal, "Yılladır bölgedeyim. Faraşin Yaylası muhteşem bir yer herkesi buraya bekliyoruz. Menderesler çok güzel görünüyor. Çok çeşit çiçek türü var" dedi.