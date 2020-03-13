Fatihi Mahmood Ismael ile Barzani bir araya geldi

Sosyal medya fenomenlerinden Fatihi Mahmood Ismael, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin oğlu Areen Mesrur Barzani ile bir araya gelerek sosyal medya, internet ve yazılım teknolojileri üzerine konuştu.

Halk arasında olmaya özen gösterip birebir iletişim kurarak gençlerle bir araya gelen Areen Mesrur Barzani, medya ve yazılımda marka haline gelen, sosyal medya üzerinden bilgilendirici paylaşımlar yapan Fatihi Mahmood Ismael ile bir araya gelerek günümüz teknoloji ve yazılımların yanı sıra medyanın gençler üzerindeki etkilerini konuştu.

Fatihi Mahmood Ismael, sürekli halk ile iç içe yaşamaya özen gösterip gençler ile bir araya gelip sorunlara çözüm bulmak için arayışlar içerisinde olan Areen Barzani ile bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi. Ismael, “Areen Barzani ile günümüzdeki sosyal medyanın gücü ile olumlu-olumsuz hallerini internet ve yazılım teknolojileri hakkında görüştük. Kendisinin de gençlere yararlı olabilecek her projeye destek vereceğini açıklaması bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.