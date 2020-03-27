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Fatihi Mahmood Ismael: “Sağlıkçılarımıza minnettarız'”

Irak’ta yaşayan sosyal medya uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs salgını nedeni ile mesai farkı gözetmeksizin çalışan sağlık personellerine minnettar olduklarını söyledi.

Irak'ta yaşayan sosyal medya uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs salgını nedeni ile mesai farkı gözetmeksizin çalışan sağlık personellerine minnettar olduklarını söyledi.


Irak'ın Duhok şehrinde yaşayan sosyal medya uzmanlarından Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs tedbirleri kapsamında yetkililerin yaptığı ‘evde kalın' çağrılarını sürekli yinelerken bu sefer de sağlıkçılara motive amaçlı akşam saat 20.00'da herkesi sağlıkçıları alkışlamaya davet etti. Sağlıkçılara minnettar olduklarını kaydeden Fatihi Mahmood Ismael, “Dünya genelinde yaygınlaşan bu asrın belasına karşı en iyi şekilde canları pahasına bizler için gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılarımıza minnettarlığımızı göstermek ve bir nebze olsun onları motive etmek adına alkışlama desteklerimizi daha devam ettireceğiz” dedi.

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