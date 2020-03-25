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Fatihi Mahmood Ismael'den ‘evde kalın' çağrısı

Irak’ın Duhok şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs tedbirleri kapsamında yetkililerin yaptığı ‘evde kalın’ çağrılarına destek vererek vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

Irak'ın Duhok şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs tedbirleri kapsamında yetkililerin yaptığı ‘evde kalın' çağrılarına destek vererek vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.


Bugüne kadar korona virüs salgını nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği Irak'ta yaşayan Fatihi Mahmood Ismael vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde çağrılarda bulundu. Sürekli evde kalın çağrılarını yineleyen Fatihi Mahmood Ismael, “Maalesef etrafımızda görüyoruz, birçok kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor ve bu böyle devam ederse salgın daha da artacak. Bizler bu çağrılara uymadığımız sürece tüm toplumumuzu ve kendimizi sevdiklerimizi zor durumda bırakmış oluruz. Herkesten ricam lütfen evde kalın, onlarca insanımızı kaybettik daha da kaybetmek istemiyorsak çağrılara uyalım" dedi.

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