Fenerbahçe taraftarı Galatasaray derbisi sonrası Silopi'de kutlama yaptı

Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Galatasaray 'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Fenerbahçe taraftarları son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu deplasmandan Mesut Özil ve Miguel Crespo'nun golleriyle 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Şırnak'ın Silopi ilçesinde de Fenerbahçe taraftarlarına kutlamalar yapıldı.

2-1 galip gelmenin sevincini yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, ilçe merkezindeki 1. , 2. Cadde ve İpekyolu üzerinde uzun araç kuyrukları ile sloganlar atarak kutlamalar yaptı. Trafik akışının sağlanması amacıyla ilçe emniyet müdürü personelleri ve trafik polisleri de cadde üzerinde yol güvenliğini sağladı.