Fıstık fidanı üretim tesisi 50 kadına ekmek kapısı oldu

Şırnak'ta üretim yapan fıstık fidanı tesisi yaklaşık 50 kadına ekmek kapısı oldu.

Şırnak Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği iş birliği ile kurulan tesiste daha önce batı illerine mevsimlik işçi olarak giden 5'i erkek 50 kişi kendi memleketlerinde çalışacak. Geliştirilen projeyle vatandaşlara 500 bin fıstık fidanı hibe edilecek.

Şırnak Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği iş birliği ile Cudi ve Gabar Dağları arasında bulunan Toptepe Köyündeki kurulan fıstık fidanı üretim sahalarda çalışarak, aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Fıstık fidanı üretim sahasında fıstık tohumu doldurduklarını belirten Muhbet Demir, ülkemizde daha uzak illere gitmemek için ve aile ekonomisine katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi.

Sabah saat 07.00'de saat 15.00'e kadar çalıştıklarını ifade eden Bahar Demir'de, çok memnun olduklarını, burada kazandıkları yevmiyeler ile çocuklara kılık kıyafet aldığını dile getirdi.

"Çalışmak zorundayız" diyen Sevcan Sevim, batı illerine fındık toplamaya girdiklerini, burada evlerine yakın çalışmak daha iyi olduğuna aktardı. Sevim, artık şehirlerinde işlerin var dolduğunu vurguladı.

Besna Çetin de, “Genellikle şehrimizde iş olanakları az olduğu gençler olarak hep şehir dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Artık şehrimizde de iş olanakların yoğunlaşmasını istiyoruz. Gençler olarak artık işsiz kalmak istemiyoruz. Okullar olmadığı için mecburen evde kalıyoruz. Bizde ailemize gelir sağlamak için çalışıyoruz. En azından ailemize yük olmak istemiyoruz” dedi.

Fıstık Yetiştiricileri Birliği başkanı Aziz Namdar ise, “Şırnak valiliğimiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile Fıstık Yetiştiricileri Birliği olarak biz 100 bin fidan hazırladık. İnşallah 11. ayda toprak ile buluşturacağız. Fıstık üşerim tesisinde 50'ye yakın kişi istihdam ediyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz bir yılda 1 milyon fidan üretmek. Yıllıkta 200 kişi istihdam etmeyi planlıyoruz. Amacımız Şırnak'ımızın artık terör olayları ile değil, her yerin fıstık ile anılmasını istiyoruz. Atıl durumdaki araziler ve orman arazilerini artık bahçeleri yapacağız” ifadelerinde bulundu.