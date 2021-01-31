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Fotoğraf severler Uludere'de kuş türlerini fotoğrafladı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde gönüllü fotoğrafçılar kuş türlerini fotoğrafladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde gönüllü fotoğrafçılar kuş türlerini fotoğrafladı. Doğa fotoğrafçılığı yapan Cemil Şahin tarafından fotoğraflanan kuş türleri görenlerden büyük ilgi gördü.


Şırnak'ın Uludere ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Cemil Şahin'in çektiği doğa fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Yıllardır fotoğrafçılık yapan Şahin hobi amaçlı kuş fotoğraflarını çektiğini söyledi. Şahin, "Kendimi bildim bileli fotoğraf makinası elimde ve dağ bayır dolaşıyorum. Çok seviyorum. Fotoğrafçılığı en çok da kuş türleri üzerinde çalışma yapıyorum. Bölgemiz kuş cenneti, burada olmak bana huzur veriyor" dedi.

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