Geline çeyiz olarak veriliyordu, teknolojiye direnmeye çalışıyor

Şırnak'ta evlenen gelinlere çeyiz olarak verilen kıl çadırları, gelişen teknolojiye rağmen vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam ediyor. Keçi yününden yapılan ve yazın serin tutan, su geçirmeyen kıl çadırlar Uludere ve Beytüşşebap yaylalarını süslüyor.

Yüz yıllık geleneği yaşatan yöre halkı ilkbahar aylarında yaylaya çıkıp 5 ay boyunca kıl çadırı altında yaşamını sürdürüyor. Şırnak yaylalarına çıkan yöre halkı peynir ve yoğurt üretimini yapmaya başladı. Eskiden evlenen gelinlere çeyiz olarak verilen kıl çadırları teknolojinin gelişmesiyle beraber yerini fabrikasyon çadırlara bıraktı. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun olarak kullanılan kıl çadırları keçi yününden yapıldığı için yazın serin ve su geçirmeyen özelliğe sahip. Bu yüzden göçerler başta olmak üzere Beytüşşebap ve Uludere yaylalarında yaşayan vatandaşlar aylarca bu çadırların altında kalıyor.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, eski çadırları yaşatmaya çalıştıklarını ve yöre halkının yaylada kıl çadırı kullandığını söyledi. Ürek, "Her yıl bu aylarda yaylaya çıkan vatandaşlarımızın yanındayız, belediye olarak bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çadır yerlerini dahi biz yapmaktayız. Eskiden bu kıl çadırları çeyiz olarak geline veriliyordu. Yokluk vardı, şimdi öyle değil herkesin artık 2 odalı çadırları var. Biz bu kültürümüzü yaşatacağız. Kıl çadırını unutturmayacağız inşallah" dedi.