Girişimci kadınlar kurduğu tesiste yılda 18 ton mantar üretecek

Şırnak'ta yaşayan Ayşe İskenderoğlu ve Emel Erkan isimli girişimci kadınlar, kiraladıkları yerde kurdukları tesiste mantar üretimine başladı.

90 metrekarelik alanda 6 ton mantar üretmeyi hedefleyen İskenderoğlu ve Erkan kurulan mantar üretim tesisi sayesinde Şırnak ve çevre iller ile Irak'ın mantar ihtiyacını karşılamayı hedeflerken, 15 kadına da istihdam sağladı. İldeki iş potansiyelini inceleyen İskenderoğlu, Şırnak Üniversitesinin kullanılmayan bir bölümünü kiralayarak, mantar üretim tesisi kurmaya karar verdi. 45 günde tamamlanan tesis ilk ürünlerini vermeye başladı. Tesiste kadın işçilere istihdam oluşturan İskenderoğlu, mantar üretim tesisinde kompost hazırlanmasından, mantarların hasadına ve pazarlamasına kadar kadınlar ilgileniyor. Mantar üretim tesisinin Ziraat mühendisi Taybet Altay, Şırnak'ta mantar tesisi kurdukları ve böyle bir fırsat sundukları için Ayşe İskenderoğlu ile Emel Erkan'a teşekkür ettiğini belirtti.

45 gün önce tesisi kurmaya çalıştıklarını belirten Altay, “Topraklarımız Konya'dan geldi. İlk başata sistemimizi kurduk. 45 günde 3 gün arayla havalandırma sistemiyle havalandırmalarını yaptık. Daha sonra topraklarımız nemlenmeye başladı. Mevsim nedeniyle sıcaklar düştüğü için klimalarımızı devreye soktuk. Biz bu mantar topraklarına kompost diyoruz. Gene dışarıdan getirdiğimiz bir toprak çeşidini kompstların üzerine serdik. Yavaş yavaş üstleri örtü şeklinde gelişmeye başladı. Yaklaşık bir ay boyunca bu şekilde sistemimizi oturtmaya çalıştık. Ondan sonra mantarlar kendini yavaş yavaş nohut şeklinde göstermeye başladı. Bir haftadır hasadımıza başladık ve hiçbir problem yaşamadık” dedi.

“90 metrekarelik alanda 6 ton mantar üretimi gerçekleştireceğiz"

90 metrekare alan içerisinde yaklaşık bin torba ve her torba yaklaşık 15 kilogramağırlığında olduğunu belirten Altay, “Alanımız dar ve bunun sıkıntılarını da yaşıyoruz. Bir başka hedefimiz daha geniş bir alanda bu çalışmayı yapmayı hedefliyoruz. Mantarlarımızı dört hasat şeklinde almayı hedefliyoruz. Bu hasadımızı aldıktan sonra topraktaki köklerimizi temizleyeceğiz. Kökleri temizledikten sonra tekrar bir hasat daha çıkacak. Aynı şekilde biz bu topraktan dört defa hasadımızı almış olacağız. Torbalarımız 15 kilogram ve torbalarımız dan yaklaşık yüzde otuzu hasat olarak düşünüyoruz. 4 hasatta yaklaşık 6 ton mantar almayı hedefliyoruz. Bizim bu tesisi kurmamız 45 günü aldı. 45 gün sonra hasat almaya başladık. Birinci hasadımızdan yaklaşık 4 gün içinde tamamen mantarlarımızı toplamış olacağız. 90 metrekarelik alanda 4 hasatta toplamda 6 ton mantar elde etmiş olacağız” diye konuştu.

"Bizler kadınlara rol model olmak istiyoruz"

Mantar üretim tesisi kuran Ayşe İskenderoğlu ise, “Bir sene önce bu projeyi planlamıştık mevsimin uygun şarta gelmesiyle gerekliydi ve girişimleri yaparak tesisi kurduk. Konya'dan mantarın topraklarını temin ettik. 45 günlük aranın ardından mantarlar çıkınca çok heyecanlandık. Açıkçası bu kadar verim elde edemeyeceğimizi beklemiyorduk. Şuan ilk etapta 15 kişiyi burada istihdam ediyoruz, oda ayrı bir mutluluk. Şırnak'ta bir ilk olması ve kadın girişimciler için örnek teşkil ettiğimizi düşünüyorum. Mantarın bir kış sebzesi olması hasebiyle mevsiminin bitmesi halinde çilek, çiçek veya seracılık alanında proje düşünüyoruz. Bu tesisin bir ikincisini düşünüyoruz. Şehrimizin Irak'a sınıra akın olması itibarıyla bunu avantaja dönüştürüp mantarımızı ihraç etmeyi planlıyoruz. Zaten ilk açtığımızda bu planlarımız arasındaydı. Bizler kadınlara rol model olmak istiyoruz. Evde oturan kadınlarımıza güzel projelerle iş sahibi yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kompost üretimimiz olacak"

Hedefleri arasında komposto toprağını üretmek olduğunu söyleyen İskenderoğlu, “Mantarın kompostu toprağı Konya'da üretiliyor. Bundan sonraki hedefimiz bu toprağı burada üretmek. Bunu sağladığımızda bu sadece buraya değil bölgenin tamamına satışı ve hitap etmesi anlamında geliyor. İlimiz merkez ve ilçelerinin yanında Batman, Siirt, Mardin hatta Mersin ile de şuan görüşmelerimiz var oranın pazarına Şırnak mantarını sokmayı planlanıyoruz” dedi.

Ayşe İskenderoğlu, mantarın kilosunun 9 TL'den satışa sunulduğunu söyledi.