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Gri listede aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığının “Aranan Teröristler Listesinde” 300 bin TL’lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığının “Aranan Teröristler Listesinde” 300 bin TL'lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kırsal alanda ve çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Diyarbakır ili Lice ilçesinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım yapan, Irak/Suriye kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve Terör Aranalar Listesinde 300 bin TL ödülle gri listede bulunan Adnan Sav isimli şahıs bugün Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek teslim olmuştur” denildi.

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