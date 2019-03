Gündüz: "Soysal, Yıldırım ve Ulusoy'un ortak sevdaları vatan, millet, bayraktır"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, ortak sevdalarının vatan, millet, bayrak olan Tuğgeneral Halil Soysal, Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy'un vatan sathının her köyünde, kasabasında, şehrinde devletin ve milletin bekasına çalıştığını ve bu emanetlere karşı yükümlü olduklarını bilerek gecelerini gündüzlerine katarak devlete hizmet ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır PKK terör örgütü ve uzantıları ile uğraştığını belirten Gündüz, kalleş örgütün uluslararası siyasi aktörlerin ve silah baronlarının maşası olarak bu topraklarda birliklerine göz dikerek eylem ve katliamlar yaptığını dile getirdi. Gündüz, "Yaşlı, kadın ve çocuk ayrımı yapmadan hain saldırılarında çok sayıda sivili katleden terör örgütü PKK köy baskınlarında kimi zaman mazlum halkı köy meydanlarında topluca katlettiği, kimi zaman da camileri basarak vahşi saldırılar gerçekleştirdiği hatta ve hatta kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizişi hafızalardan asla silinmedi, silinmez de. İlk silahlı eylemini 1984'te yaptıktan sonra özellikle Doğu ve Güneydoğu'da sayısız kanlı katliama imza atan terör örgütü PKK, bugüne kadar ayırt etmeden çok sayıda çocuğu da vahşice öldürdü. PKK terör örgütü Güneydoğu da insanların evlerine girip orayı barikat ve sığınak olarak kullandı. Çocukların top oynadıkları sokaklara hendekler açtı ve döşedikleri mayınları ya da tuzakladığı el bombalarını oyuncak sanan çocukların ölümüne sebep oldu. Bu ve buna benzer cani terör örgütlerine karşı büyük başarılara imza atan ordumuz, ülkemizin sınırlarını korumakta ve terör örgütlerine göz açtırmamaktadır. Fırat Kalkanı harekatından sonra 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştiren ordumuz, şimdi hem yurt içinde hem de sınır ötesinde başarılı operasyonlar yürütmektedir" dedi.

“Terör örgütünün inlerine girildi”

23'üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy'un birlikte harekat etmesi ile birlikte PKK terör örgütünün tüm inlerine girildiğini dile getiren Gündüz, bebek katili örgüte büyük darbe vurulduğunu söyledi. Gündüz, "Asker, polis ve güvenlik korucularımız bu bölgede yuvalanan çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek Şırnak'a huzur getirerek vatandaş ve güvenlik güçlerimiz arasında sarsılmaz bir dayanışmaya vesile olmuştur. Elde edilen bu zaferler bölge halkında medet uman, PKK'nın son çırpınışlarının da koca bir hiç olduğu ortadadır. Ortak sevdaları vatan, millet, bayrak olan Tuğgeneral Halil Soysal, Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy vatan sathının her köyünde, kasabasında, şehrinde devletin ve milletin bekasına çalışarak ve bu emanetlere karşı yükümlü olduklarını bilerek gecelerine gündüzlerine katarak devlete hizmet etmektedirler. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği olarak bu coğrafyanın her bir köşesinde sessiz sedasız memleketine ve milletine olan bağlılıklarını teröre karşı canını, kanını ortaya koyan güvenlik güçlerimizin her daim yanındayız” diye konuştu.