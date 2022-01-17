İhlas Haber Ajansı

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Güneydoğu'da kar esareti sürüyor, kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Kapalı köy ve mezra yolları bir bir ulaşıma açılıyor.


Şırnak, ilçeleri Uludere ve Beytüşşebap kara teslim oldu. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi geçince birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap ilçe Özel İdare ve kara yolları ekipleri yolları açmak için gece gündüz karla mücadelesine devam ediyor. Kar esaretinin devam ettiği bölgelerde ekipler çığ ihtimali tehlikesine karşı yüksek rakımlı yerleşim yerlerinin yollarını gündüz, gece ise alçak kesimli bölgelerin yollarını açık tutmak için çalışıyor. Bazı bölgelerde ise kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

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