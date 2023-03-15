İhlas Haber Ajansı

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Güpegündüz 2.5 milyon TL'lik kapkaç olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, bir iş yeri kamerasının kaydettiği kapkaç olayına ilişkin polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini izleyerek, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir iş yeri kamerasının kaydettiği kapkaç olayına ilişkin polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini izleyerek, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde döviz bürosu işleten Maruf Budak'ın 3 gün önce iş yerinden evine giderken poşette taşıdığı 2,5 milyon lira değerindeki dövizi, kapkaç yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılar R.S., D.A. ve S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Bir iş yeri kamerasının görüntülediği olayla ilgili adliyeye sevk edilen zanlılardan R.S.ve D.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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