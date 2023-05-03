Güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan 7 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Yeşil Sol Parti'nin düzenlediği mitingin ardından çıkan olaylarda güvenlik güçlerine taş atıp yaralanmalarına neden olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Silopi'de 24 Nisan günü Yeşil Sol Parti miting düzenledi. Mitingin ardından bir grup, terör örgütü lehine slogan atarak güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan inceleme sonucunda tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.