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Habur Çayı için tehlike çanları çalıyor

Habur Çayı’nın debisi günlerdir etkili olan sağanak nedeniyle metrelerce yükseldi.

Habur Çayı'nın debisi günlerdir etkili olan sağanak nedeniyle metrelerce yükseldi. Üç gündür etkili olan yağış vatandaşları evlerine hapsetti.


Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde günlerdir etkili olan şiddetli gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dün geceden beri şiddetini arttıran yağış Habur Çayı'nın debisini metrelerce yükseltti. Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar evlerinden çıkmazken Uludere ilçesinin yüksek rakımlı yerlerinde ise yer yer kar yağışı etkili oldu. Feraşin ve Kato dağlarından beslenen Habur Çayı'nın debisi yükselince bazı vatandaşlar tedbir amaçlı evlerini boşaltmak zorunda kaldı.


Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yağışın şiddeti kameralara yansıdı.


Öte yandan günlerdir sürekli sel ve taşkınların olduğu Beytüşşebap ilçesi Başaran köyünde ise tekrar heyelan meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda Beytüşşebap ve Şırnak yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yol boyu çalışma başlatırken ilçe özel idare ekipleri ise köy yollarında tedbir amaçlı iş makineleriyle yolları temizlemeye çalışıyor.

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