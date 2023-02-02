Habur Sınır Kapısı'nda gümrük malı çalmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'nın gümrük sahasında hırsızlık yapma girişiminde bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Habur Gümrük Baş Müdürlüğü'ne bağlı gümrük muhafaza memurları tarafından el konulan muafiyet fazlası eşyaları çalmaya teşebbüs eden taşeron firmaya ait 6 temizlik görevlisi gözaltına alındı.

Habur Mülki İdare Amiri aynı zamanda Silopi Kaymakamı Cihat Koç'tan alınan bilgilere göre, dün Habur Gümrük Sahasının temizlik işlerinden sorumlu 6 personelinin, Gümrük Muhafaza memurları tarafından yapılan üst aramalarında kamu adına el koyulan muafiyet fazlası eşyaları çalmaya teşebbüs ettikleri anlaşılarak, ilgili kişiler savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Ayrıca bu kişilerin personel giriş kartları Habur mülki idare amirliğince iptal edildiği, işveren firma tarafından iş akitleri sonlandırıldığı öğrenildi.