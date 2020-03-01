İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Habur Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara kapatılması

Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı, korona virüsü ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı, korona virüsü ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.


Sağlık Bakanlığınca korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı dün gece yarısı itibarı ile iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Sınır kapısına gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi. Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasından sonra uzun araç kuyrukları ile gündeme gelen yolun boş kaldığı görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.