Habur'da 2018'de 1 milyon 215 bin araç giriş çıkış yaptı

Şırnak'ın Silopi ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Habur Sınır Kapısı üzerinden son 11 ayda 2 milyon 396 bin 60 kişinin yolcu olarak, aynı dönemlerde 1 milyon 215 bin 877 aracın giriş çıkış yaptığı bildirildi.

01 Ocak 2018 ile 30 Kasım 2018 tarihleri arasında ise 968 bin 435 tır-kamyon aracı, 231 bin 739 binek aracı, 15 bin 703 yolcu otobüsü olmak üzere toplam 1 milyon 215 bin 877 adet araç işlem gördü. Aynı dönem içerisinde 2 milyon 396 bin 60 yolcunun Habur Sınır Kapısı üzerinden giriş çıkışı sağlandı. Habur Sınır Kapısında işlem gören araç sayıları günlük olarak zaman zaman 4 bin 500 ile 5 bin arasında değişirken, yolcu sayısının ise günlük 9 bine ulaştığı belirtildi.

Habur Sınır Kapısı Gümrük Müdürlüğünde 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 1017 tarihleri arasında 1 milyon 151 bin 617 tır-kamyon, 258 bin 641 binek aracı, 11 bin 738 yolcu otobüsü olmak üzere toplam 1 milyon 421 bin 996 adet araç işlem gördü. Aynı dönemde 2 milyon 534 bin 359 yolcu ise giriş çıkış yapmıştı.

Üçüncü köprü, araç yoğunluğunu azalttı

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda, Mayıs ayında faaliyete geçen üçüncü köprü, araç yoğunluğunu azalttı. Şırnak Valiliği ile Duhok Valiliği arasında, Habur-İbrahim Halil kara hudut kapıları bölgesinde köprü inşası için imzalanan protokol uyarınca yapımına başlanan ve 9 Mayıs'ta kullanıma giren "Habur-3" köprüsü ile işlemlerin daha da hızlanmasının sağlandığı bildirildi.

Habur-3 köprüsü 9 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye'ye giriş yönünde hizmete alınmış olup, yeni köprü hizmete alınmadan önce tır araçları ve yolcu araçlarına ait ön kontrol işlemleri iki şeritli olan eski köprü üzerinden yürütülüyordu. Hem ticari araçların hem de binek araçların ön kontrol işlemlerinin ayrı köprü üzerinde yapılması zaman zaman yoğunluğun yaşanmasına sebep olurken, gümrük kontrollerinin etkin bir biçimde yapılması zorlaştırıyordu. Habur-3 köprüsünün giriş yönünde hizmete alınmasıyla birlikte tır araçlarının yurda girişleri yeni köprü üzerinden yapılmaya başlandı. Habur -3 köprüsünün hizmete alınmasıyla birlikte Irak tarafından Türkiye'ye gelen ticari araçların girişleri hızlandırılarak kolaylaştırıldı. Son dönemde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan personel takviyesiyle birlikte giriş yönünde ihracat yükü taşıyıp boş veya dolu olarak dönüş yapan tır ve kamyonların Irak tarafında bekleme süreleri yapılan yoğun çalışma sonrasında minimum düzeye indirildi. Giriş yönünde ticari araç sayısı günlük 2 bin 500'lü rakamlara ulaştı. Irak tarafında bekleyen tır ve kamyon cinsi araçlar hızlı bir şekilde yurda girerek yeni yüklerini almak için ihracatçıların bulunduğu yerlere gönderilme süreçleri hızlandırıldı.

Araçların eskiden günlerce beklemelerine son verilerek bekleme süreleri 5 saate indirildi. Türkiye'den Irak tarafına giden ihracat yükü taşıyan tır- kamyon cinsi araçların çıkış sayılarında 2 bin 200'lü rakamlara ulaştığı ve Türkiye tarafında tır parkında bekleme süreleri 5 saate kadar indirildiği belirtildi.

Türkiye tarafından Irak yönüne çıkış yapan özel araçların özelikle hafta sonları oluşturduğu yoğunluk ve bekleme süreçleri Habur Sınır Kapısında bulunan diğer kurumlarla yapılan çalışma sonrasında minimum düzeye indirildi. Çıkış yapmak üzere gelen araçlar hızlı bir şekilde gümrük sahasına alınıp, Irak'a geçişi sağlanıyor.