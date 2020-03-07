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Hacı Halil Camii ve Hz. Yusuf Kur'an Kursu dualar eşliğinde açıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Hacı Halil Camii ve Hz.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hacı Halil Camii ve Hz. Yusuf Kur'an Kursu Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu ve İl Müfütüsü Ramazan Tolan'ın katıldığı törende dualar eşliğinde açıldı.


Cizreli hayırsever vatandaşlar tarafından Sur Mahallesinde yaptırılan Hacı Halil Camii ve Hz. Yusuf 4-6 yaş Kur'an Kursu dualar eşliğinde açıldı. Açılış törenine Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, İl Müftüsü Ramazan Tolan, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cizre Müftülüğü tarafından dualarla açılan Camii ve Kur'an Kursunda Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu incelemelerde bulundu. Sinanoğlu, Caminin ve Kur'an Kursunun yapımında katkıları bulunan herkese teşekkürlerini ileterek vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

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